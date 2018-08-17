Midyat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikseri ile kamyonet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Midyat'a bağlı Acırlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.K.D. idaresindeki 47 LJ 764 plakalı beton mikseri ile seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 34 GJU 39 plakalı kamyonet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN