Midyat'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
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Midyat'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

19.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:09
Midyat'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

'in ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Mezarlık Caddesi mezarlık kavşağında, B.Ö. idaresindeki 01 BG 007 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 47 S 3046 minibüs çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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