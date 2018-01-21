Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 LG 439 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 BM 3649 plakalı araca çarptı. Kazada, S.A. isimli bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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