Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 LG 439 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 BM 3649 plakalı araca çarptı. Kazada, S.A. isimli bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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