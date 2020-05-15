Midyat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Midyat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyonet takla attı.

Midyat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
15.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:33

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyonet takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Olay, Midyat ilçesi Güven Mahalle yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki 47 NL 122 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Diyar T.'nin hayatını kaybettiğini, İ.T., E.D., H.M., S.H.A., B.İ. ve L.A.'nın ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Diyar T.'nin cansız bedeni de ambulansla morga taşındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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