Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mardin-Midyat karayolu Acırlı Mahallesi TOKİ kavşağından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. idaresindeki 81 EV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Ö.D. çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.D., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN