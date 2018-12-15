Midyat'ta Termosifon Yangını

Midyat'ta Termosifon Yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde termosifonda çıkan yangında evde bulunan 3 çocuk son anda kurtarıldı.

Midyat'ta Termosifon Yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde termosifonda çıkan yangında evde bulunan 3 çocuk son anda kurtarıldı.

Orta Çarşı Mahallesi 1153 Sokakta termosifondan çıkan yangında mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine yan odada bulunan 3 çocuk erken müdahale ile dumandan zehirlenmeden kurtarıldı. Termosifondan çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; evin elektriği olası bir duruma karşı kesilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda banyoda bulunan termosifon yangından dolayı erirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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