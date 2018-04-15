Midyat'ta Telefon Hırsızları Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir turistin telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan 2 şahıs yakalandı.

Olay, Midyat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeyi gezmeye gelen bir turistin cep telefonu, konuştuğu sırada, 2 şahıs tarafından kapkaç yapmak suretiyle çalındı. Olayın kendilerine bildirilmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahısları tespit ederek, 2 saat gibi kısa bir sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MARDİN