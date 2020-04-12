Midyat'ta sokağa çıkma yasağına uyuluyor Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından halkın ekmek ihtiyacı ilçe merkezinde faaliyetini sürdüren fırınlar aracılığıyla karşılanıyor.

Sokağa çıkma yasağına ilçe halkının uyması dolayısıyla cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Ekmek fırını işleten Bereket Kurnaz, maske, eldiven ve bone ile her türlü tedbiri alarak ekmek üretimini sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA