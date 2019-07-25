Midyat'ta "Sigarayı Bırakma Polikliniği" açıldı

Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında, "Sigarayı Bırakma Polikliniği" hizmete açıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri vatandaşlara hizmet vermek için "Sigarayı Bırakma Polikliniği"nin açıldığı bildirildi.

Böylece Mardin Artuklu ile Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde polikliniklerin hizmet vermeye başladığı ifade edilen açıklamada, poliklinikte incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan'ın görüşlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de son yıllarda sigara bırakma konusunda çok büyük gelişmelere şahit olduk. Dumansız hava sahası sayesinde milyonlarca insan sigaradan kurtuldu. Bu anlamda hastanelerimiz de büyük işlev görüyor. Tek bir kişinin bile sigarayı bırakması toplum için çok önemli. Amacımız bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Önlenebilir olmasına rağmen halen ülkemizde ve dünyada insan sağlığını tehdit eden en önemli nedenler arasında sigara yer alıyor. Ülkemizde son zamanlarda tütün ve tütün mamullerinden doğan zararlardan vatandaşlarımızın doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesini önlemek için tütün ürünlerinin zararları hakkında toplumumuzun bilinçlenmesini sağlamak gerekir. Herkesi dumansız bir hava sahası ve sağlıklı bir toplum için sigarayı bırakmaya davet ediyorum."

Açıklamada ayrıca, poliklinikte Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı çerçevesinde uygun olan hastalara sigara bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçların, ücretsiz olarak verilebileceği de aktarıldı.

Kaynak: AA