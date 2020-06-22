Midyat'ta şehit babalarına, Babalar Günü ziyareti
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Midyat'ta şehit babalarına, Babalar Günü ziyareti

Mardin'in Midyat İlçesinde Babalar Günü dolayısıyla, protokol üyelerinden şehit babalarına anlamlı ziyaret.

Midyat'ta şehit babalarına, Babalar Günü ziyareti
22.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:34

Mardin'in Midyat İlçesinde Babalar Günü dolayısıyla, protokol üyelerinden şehit babalarına anlamlı ziyaret.

Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar beraberinde Belediye Başkanı Veysi Şahin, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehitlerin baba ocağına gitti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Kaymakam Dündar, Babalar Günü vesileyle şehit babalarının evlerini ziyaret ettiklerini belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ilettiklerini söyledi.

Kaymakam Dündar, şöyle konuştu:

"Bu vatan şehit kanlarıyla sulandı. Bu vefakar ve cefakar babalar bu aziz evlatlarını yetiştirip vatan uğruna feda etmeleri ile vatan korunabildi İnşallah biz de o şehitlerimizin şefaati ile kurtuluşa ereceğiz. Tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Onları yetiştiren bu fedakar ve cefakar babalardan Allah razı olsun. Allah babalarımızı başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: AA

Manşet

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