Midyat'ta şehit askerin ismi sokağa verilecek

28.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:12

Mardin'in Midyat ilçesinde şehit uzman onbaşı Fatih Akbulut'un adı sokağa verilecek.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan şehit uzman onbaşı Fatih Akbulut'un baba evini ziyaret etti.

Şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut ve aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Dundar, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.



Dundar, "Allah sabırlar versin. Bir ihtiyaç olduğunda hepimizin kapısı açık. Her zaman yanınızdayız." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de ismini yaşatmak amacıyla şehidin adını baba evinin yanındaki sokağa vereceklerini bildirdi.

İlçe Müftüsü Bilik'in okuduğu duanın ardından şehidin ailesine Türk bayrağı tablosu hediye edildi.

Ziyarette, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal da yer aldı.

Kaynak: AA