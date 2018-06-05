Midyat'ta Sağlık Çalışanları İftarda Buluştu

Midyat ilçesinde sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Midyat Devlet Hastanesinde yaptığı konuşmada, iftar programına katılan sağlık personeline teşekkür ederek, "Önemli olan iyi günde kötü günde beraber olmaktır. Bu mübarek ramazan ayında bir lokma da olsa paylaşabildiğimiz için beraber vakit geçirebildiğimiz için ne mutlu bizlere."ifadelerini kullandı.



İftar programına, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, Hastane Müdürü Beyazıt Aslan da katıldı.