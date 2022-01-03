Midyat'ta refüjlerde ağaçlandırma çalışması

Midyat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede refüj, kavşak ve park gibi alanlara mevsimlik çiçek ve farklı türlerde ağaçlar dikiyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye yeşil alan kazandırma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, çevreci bir anlayışla, daha yeşil bir Midyat için ağaçlandırmaya önem verdiklerini söyledi.

İlçenin giriş ve çıkışlarına, bulvarlarda, refüjlerde yapılan ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi ile güzel bir görüntü kazandırıldığını dile getiren Şahin, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, refüjlere farklı türlerden oluşan ağaçlar dikildi. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizi hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif alacağı bir hale getirmek için her alanda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, ilçenin giriş noktaları başta olmak üzere, Batman çevre yoluna 700, Zeynel Abidin Erdem çevre yoluna 400, Mardin çevre yoluna 200, Seyfettin Güneştan Bulvarı ile kavşaklara 136 çınar, çınar yapraklı dut, piramit, şimşir, aşılı mavi servi dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

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