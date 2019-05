Midyat'ta ramazanın ruhu toplu iftar etkinliklerinde yaşanıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde ramazanın ruhu toplu iftar etkinliklerinde yaşanıyor.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, manevi duyguların zirveye ulaştığı ramazan ayında kaymakamlık ve belediyenin gerçekleştirdiği iftar organizasyonlarına hayırseverler de katkı sunuyor.

Hükumet Konağı önünde kuran iftar sofralarında yüzlerce vatandaş buluşuyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, her gün ortalama bin 500 kişiye iftar verildiğini beliterek, "Her günkü iftarı hayırsever bir kardeşimiz üstleniyor. Kendilerine vatandaşlarımız adına şükran borçluyuz teşekkür ediyoruz." dedi.

İftarını açmak için gelen Abdülnasır Uygur ise, birlikte iftar açmanın önemine işaret ederek, "Burada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birlikte iftar açıyor. Hayır, sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA