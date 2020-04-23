Midyat'ta polisten 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz MARDİN'in Midyat ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 2 çocuğa, sürpriz kutlama etkinliği yaptı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 2 çocuğa, sürpriz kutlama etkinliği yaptı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, doğum günleri 23 Nisan olan 2 çocuk tespit etti. Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Özdemir ailesinin kızları Nisa (7) ve Sanayi mahallesinde oturan Bilgiç ailesinin çocukları Argeş'in (10) doğum gününü kutlamak için hazırlık başlattı. Beraberinde getirdikleri doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle polis ekipleri, 23 Nisan'da doğan Nisa Özdemir ile Argeş Bilgiç'in doğum gününü kutladı.

Nisa ve Argeş, polis ekiplerine yaptıkları sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA