Midyat'ta polis uygulaması Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanan ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek evrak kontrolü yaptı.

Nusaybin Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, eksikleri olan araçlara ve sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: AA