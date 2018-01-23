Midyat'ta PKK'nın Katlettiği 10 Kişi Anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından 1987 yılında katledilen 7'si çocuk, 10 kişi törenle anıldı.

Midyat ilçesi Başyurt Mahallesi Efeler mezrasında, PKK'lı teröristlerin 1987 yılında katlettiği 7'si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi. Köy okulunda düzenlenen programa, Dargeçit Kaymakamı ve Midyat Kaymakam Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Gönen, Midyat Komando Tabur Komutanı Zafer Pasinlioğlu, Midyat Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Törende dua okuyan Müftü Şafii Bilik, "Şehitlerimiz hep yüreğimizde onları unutmadık, unutmayacağız mekanları cennet olsun" dedi.

Törenin ardından, Dargeçit Kaymakamlığı tarafından onarılıp, Türk bayrakları ve şehit fotoğraflarıyla donatılan 10 kişinin katledildiği ev ile mezarları ziyaret edildi. - MARDİN