Midyat'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı; 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Midyat-İdil yolu 26. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin'den Midyat ilçesine gitmekte olan M.K. idaresindeki 72 DA 375 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, E.P., A.Y. ve M.K.'nin tedavileri devam ediyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN