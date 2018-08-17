Midyat'ta ormanlık alanda çıkan yangın sürüyor

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde 5 köyün arasında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında şuana kadar yaklaşık bin dönüm alan küle döndü.

Yangına, Midyat Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, itfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve mahalle sakinleri müdahale ediyor. Midyat'a bağlı, Eğlence, Güngören, Yayvantepe, Turgaylı ve Çandarlı mahalleleri arasındaki bölgelerde çıkan orman yangınında dünden beri yaklaşık bin dönüm arazinin yandığı belirtildi. Dağlık ve ormanlık alanda bulunan, palamut ağaçları ve kuruyan otlar rüzgarın da etkisiyle yanmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, araçların dağlık alana çıkamamasından dolayı yangın söndürme işlemlerine yangın motorları ile sürdürüyor. Dün başlayan yangına 2'inci gününde de söndürme çalışmaları sürüyor.

Köylülerden Eğlence mahallesinde ikamet eden Hamza Deder, "Yol olmadığı için itfaiye araçları çıkamıyor. İtfaiye araçları çıkamadığı için de yangın kontrol altına alınamıyor. Köylülerle birlikte itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Palamut ağaçlarının dallarını kopararak yangına müdahale etmeye çalışıyoruz" dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise, aldıkları ihbara göre yangının Yayvantepe çöplüğünden ormanlık alana sıçradığını söyledi. Akkurt, "Şu anda, Eğlence mahallesine doğru yangın ilerliyor. İtfaiye araçları dağa çıkamadığından dolayı yeteri müdahaleyi yapamıyoruz. Köylülerle birlikte söndürmeye çalışıyoruz. Bizim bir tane üfleme motorumuz var, oda şu anda öbür dağda yangının önünü kesiyor. Müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Dünden beri bölgede devam eden yangın civar köylerde ikamet eden vatandaşları tedirgin ediyor.