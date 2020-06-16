Midyat'ta orman yangını
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Midyat'ta orman yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan yangında 200 dönümlük ormanlık alan kül oldu.

Midyat'ta orman yangını
16.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:31

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan yangında 200 dönümlük ormanlık alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Yolbaşı ve Budaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Midyat itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Nusaybin itfaiyesinin de destek verdiği ekipler araçların çıktığı bölgelerde yangına basınçlı su ile müdahale ederken, araçların giremediği alanlara üfleme motoru ve patpatlarla müdahale etti. Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Merkez Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı.

Mardin Orman İşletme Müdürü Sait Kaya, Yolbaşı ve Budaklı mahalleleri sınırları içinde saat 12.00'de başlayan yangının rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldığını söyledi. Kaya, "Mardin Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangınlarının önlenmesinde görevli personelleri en kısa sürede öncü ve diğer personeller yangın yerine intikal edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye ekipleri de arazöz ve gerekli desteği vererek yangının yayılmasında ve önlenmesinde tüm gayretleriyle mücadele etmektedirler. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır" dedi.

İtfaiye eri Tekin Akkurt ise söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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