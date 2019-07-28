Midyat'ta orman yangını

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde Bagok Dağı kırsalı ile Üçköy, Dibek ve Beğendik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına müdahale etmek için Midyat Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Midyat Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA