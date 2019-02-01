Midyat'ta Okul Servis Sürücülerine Eğitim

Mardin'in Midyat ilçesinde okul servislerinde çalışan sürücülere, trafik polisleri eğitim verdi.



Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından verilen eğitime, okul servis şoförleri katıldı.



Eğitim programı kapsamında sürücülere çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi ve trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı ile okul taşıtları konularında bilgi verildi.



Trafik Tescil Büro Amirliği görevlisi Ahmet Güzel, sürücülerle bir araya geldiklerini belirterek, "Şoförlerimizin bilgileri tazelendi. Yıl içerisinde karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Biz de şoförlerimizin sorunlarını ilgili yerlere ilettik." dedi.

Kaynak: AA