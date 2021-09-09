Midyat'ta okul çevreleri denetlendi
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Midyat'ta okul çevreleri denetlendi

Midyat'ta okul çevreleri denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin açılmasının ardından okulların çevresinde bulunan kahve ve internet kafeler ile tütün mamulleri satan iş yerlerini denetledi.

Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin açılmasının ardından okulların çevresinde bulunan kahve ve internet kafeler ile tütün mamulleri satan iş yerlerini denetledi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için denetim gerçekleştirdi. Okul etrafında bulunan metruk bina, alkol ve tütün mamulleri satan iş yerleri, kahve ile internet kafeleri denetleyen polisler, 209 şahsın GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Vatandaşların huzur ve güveni için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MARDİN

Midyat'ta okul çevreleri denetlendi
Midyat'ta okul çevreleri denetlendi
Midyat'ta okul çevreleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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