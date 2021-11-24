Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolaysıyla Hükümet Konağı önünde Atatürk Büstüne çelenk sunumu yapıldı.

Milli İrade Okulunda da düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Öztorkmen tarafından konuşma yapıldı, aday öğretmenler yemin etti, emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet ve Şeref Belgeleri verildi.

Etkinlik kapsamında şehit öğretmen Sabahaddin Kurtuluş'un mezarı ziyaret edildi, dua okundu.

Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon protokolü açıklanacak

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon protokolü açıklanacak

 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title