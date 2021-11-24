Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolaysıyla Hükümet Konağı önünde Atatürk Büstüne çelenk sunumu yapıldı.

Milli İrade Okulunda da düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Öztorkmen tarafından konuşma yapıldı, aday öğretmenler yemin etti, emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet ve Şeref Belgeleri verildi.

Etkinlik kapsamında şehit öğretmen Sabahaddin Kurtuluş'un mezarı ziyaret edildi, dua okundu.