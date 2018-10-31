Midyat'ta Öğrencilerin Tuvali Okul Duvarları Oldu

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının iç ve dış duvarlarını yağlı boya resimlerle rengarenk süsledi.

Midyat ilçesindeki Anadoli Lisesi'nde eğitim gören 20 öğrenci, okulun koridor ve okulun etrafını saran avlu duvarlarını resimlerle süslemeye karar verdi. Okul Müdürü Abdulgafur Alptekin ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasemin Özgül'ün de desteğini alan öğrenciler, derslerde gördüklerini okul koridorları ve bahçe duvarlarına yansıtarak hem okulun güzel görünmesini sağladı hem de eserlerini herkese gösterme fırsatı buldu. Öğrenciler, derslerinden arta kalan vakitlerde 15 Temmuz ruhunu yansıtan resimlerin yanı sıra birlik, beraberlik ve doğa manzaralarını; tuval olarak kullandıkları okul duvarlarına yansıttı. Öğrencilerin okul duvarlarına resim çizme çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

'EMEK VERİLİRSE KIYMETLİ OLUR'

Midyat Anadolu lisesi Müdürü Abdulgafur Alptekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan, '4 Başlık 7 Adım' projesi kapsamında kendilerinin de okullarını öğrencilerle birlikte güzelleştirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Amacımız, çocuklarımızın hem öz güvenini geliştirmek, hem de 'bir şeye emek verilirse kıymetli olur' felsefesi ile çocukların da emek verdikleri şeyleri daha iyi korumalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz okulumuzu güzelleştiriyorlar. Bunun için çok mutluyuz. Başta görsel sanatlar öğretmenimiz olmak üzere emeği geçen bütün öğrencilerime de teşekkür ediyorum" dedi.

- Mardin