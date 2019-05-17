Midyat'ta Öğrencilere Trafik Semineri
Mardin'in Midyat ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine jandarma ekiplerince "trafik" konulu seminer verildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine jandarma ekiplerince "trafik" konulu seminer verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Bahçelievler Mahallesindeki Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulunda düzenlenen seminerde yaklaşık 950 öğrenciye trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Trafik eğitiminin ilçedeki tüm okullarda verileceği belirtildi.
Kaynak: AA