Midyat'ta Öğrencilere Mehteran Kursu Verildi

Midyat'ta Öğrencilere Mehteran Kursu Verildi

Mardin’in Midyat ilçesinde öğrencilere mehteran kursu verildi.

Midyat'ta Öğrencilere Mehteran Kursu Verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde öğrencilere mehteran kursu verildi.

Midyat Şehit Velit Bektaş Ortaokulu öğrencilerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Küçük adımlarla büyük yarınlara" projesi çerçevesinde mehteran kursu verildi. Kursta başarılı olan öğrenciler, 70. Mekanize Piyade Eğitim Tugayında askerlere moral vermek amacıyla gösteri yaptı. Öğrencilerin gösterisi ayakta alkışlandı.

Gösterinin ardından öğrencilere, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve Tankçı Yarbay Levent Kaya tarafından hediyeler verildi. - MARDİN

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