Midyat'ta öğrencilere karne hediyesi

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda karnelerini alacak öğrencilere lunapark bileti hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Servet Yücel Oğuz tarafından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Taş'a okullara ulaştırılmak üzere 600 lunapark bileti teslim edildi.

Şube Müdürü Tekin Taş, zorlu bir maratondan çıkacak olan öğrencilere bu tatilde streslerini atması için 600 lunapark biletini aldıklarını belirterek, "Bu biletlerle öğrencilerin motivasyonu açısından güzel bir başlangıç olacaktır. Belediye Başkanımıza bu güzel duyarlılığından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA