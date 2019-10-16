Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi

Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetledi.

16.10.2019 13:14
Midyat'ta öğrenci servisleri denetlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetledi.


Midyat'ta jandarma trafik ekipleri tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin evden okula güvenli taşınması için servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şoförler uyarılırken, jandarma ekipleri denetimlerin eğitim öğretim süresince devam edeceğini kaydetti. - MARDİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et