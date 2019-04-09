Midyat'ta Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

Mardin Midyat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri, çıkan olaylar ve sandıkların zarar görmesi sebebiyle iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Söğütlü Mahallesi muhtarlığı için için yarışan iki taraf kavga etmiş, olayda 5 kişi yaralanmış 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayda sandıkların zarar görmesi nedeni ile Mardin Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçimi iptal edildi. Söğütlü Mahallesi için seçimlerin 2 Haziran 2019'da yapılacağı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA