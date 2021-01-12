Midyat'ta muhtarlarla toplantı
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Midyat'ta muhtarlarla toplantı

12.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:32

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçen yıl Midyat'ta sosyal yardım anlamında verilen para miktarının 120 milyon lira olduğunu söyledi.

Bu yıl daha verimli ve güzel geçmesi temennisinde bulunan Dundar, ilçede Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını belirtti.

İlçe genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 80 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade eden Dundar, şöyle devam etti:

"Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından verilen evde bakım aylığı ise toplam 1368 vatandaşımız evde bakım hizmeti almaktadır. Bunların da toplam aldığı yardım 25 milyon üzerinde. Midyat'ta sosyal yardım anlamında verilen para miktarı yaklaşık 120 milyon liradır."

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, 2021 hedeflerinin çok olduğu aktararak, "Özellikle kırsal kesimlerle ilgili alt yapı, köy yollarıyla ve parke ile ilgili çalışmalarımız olacak. Kanalizasyon, alt yapı ve yollar büyükşehirlere aittir. Biz sizlerin adına yazılı müracaatta bulunduk. Bütün köylerin genel durumunu özetini çıkardık ve bildirdik." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bora Bostancı ise 2020 yılında intikal eden olay sayısının düştüğünü anlattı.

Midyat'ta muhtarlarla toplantı
Midyat'ta muhtarlarla toplantı
Midyat'ta muhtarlarla toplantı
Midyat'ta muhtarlarla toplantı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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