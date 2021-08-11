Midyat'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Midyat Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Dundar, toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelenin sürdüğünü belirterek, ilçenin farklı noktalarında aşı merkezleri oluşturduklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede kamu kurumları, kolluk kuvvetleri ve muhtarlar başta olmak üzere herkese görevler düştüğünü aktaran Dundar, salgınla mücadele için aşının önemine dikkati çekti.

Dundar, şöyle konuştu:

"İlçede vaka sayıları giderek artıyor. Bir ay sonra okullar açılacak. Hayatı tekrar normalleşmesini istiyorsak hiçbir bahane üretmeden aşılarımızı yaptırmamız lazım. Vatandaşları uyaralım. Bunun şakası yok. Toplum olarak aşı diyorduk, bugün aşı gelmiş ücretsiz bir şekilde insanlar aşı yapmaktan imtina ediyor. Bu kısır döngüyü kıralım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol