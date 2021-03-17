Midyat'ta muhtarlar toplantısı gerçekleşti
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Midyat'ta muhtarlar toplantısı gerçekleşti

17.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:06
Midyat'ta muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Bağlar Mahallesi Milli İrade İlk ve Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen ve Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında yapılan toplantıda, muhtarlar mahalle sorunlarıyla ilgili çözüm ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mevlit Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Alaattin Bilgiç, Telekom Midyat İlçe Şefi Mustafa Yarış, DEDAŞ ilçe yöneticisi Rojin Temiz, kurum amirleri ve merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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