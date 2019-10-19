Midyat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2019 12:18

Mardin'in Midyat ilçesinde merkez ve mahallelerinde görev yapan 72 muhtar kaymakamlık bahçesinde bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.



Kutlamaya Kaymakam Tekin Dündar, muhtarlar, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bedrettin Doğan katıldı. Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlanan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının yapılmasının ardından muhtarlar Kaymakam Tekin Dündar'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Dündar muhtarların gününü kutlayıp sorunlarını dinledi. - MARDİN

Kaynak: İHA