Midyat'ta marketlerde marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik yürüttüğü fiyat ve etiket denetimi sürüyor.

Ekipler ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.

Bayar, belediye olarak her alanda denetim ve kontrolleri sıkı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Markette alışveriş yapan Semra Erdem ise, denetimlerini sürmesini istediğini belirterek, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

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