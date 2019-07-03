Midyat'ta LGS'de tam puan alan öğrenciye ödül

Mardin'in Midyat ilçesinde LGS'de tam puan alan öğrenci ödüllendirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede sınava katılan ve tam puan alan 75. Yıl İMKB Ortaokulu öğrencisi Enes Deniz ve babası Zeki Deniz'i makamında ağırladı.

Şahin, başarısından dolayı kutladığı Deniz'i tablet bilgisayar ve maaşından burs ile ödüllendirdi.

Enes'in babası ve öğretmenlerini de kutlayan Şahin, bu başarıdan Midyatlı olarak gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencinin yoğun çalışmalar sonucu elde ettiği başarıdan mutluluk duyduklarını ifade eden Şahin, "Midyat'ın adını güzel bir şekilde duyurdu ve öğrencilerimize örnek oldu. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da Savur'dan önemli bir motivasyon kaynağı oldu. O da başarılı bir şekilde bu sıralardan geçti. Bu başarının Midyat'a, Mardin'e ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Deniz de çok mutlu olduğunu, çalışmalarının karşılığını almanın sevincini yaşadığını ifade etti.

"Çalışarak hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah diğer hayallerimi de gerçekleştiririm." diyen Deniz, kendisine verilen ödül ve burs için teşekkür etti.

Deniz, "Başarımda ailemin ve öğretmenlerimin katkısı çoktur. İnşallah ileride doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA