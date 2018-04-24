Midyat'ta Kuyuda Kadın Cesedi Bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgalı Mahallesi kırsalında hayvanları otlatan bir çoban, kuyuda üzeri taşla kapatılmış ceset görünce durumu cep telefonuyla jandarmaya iletti.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı ve cesedin yaklaşık bir ay önce öldürülmüş 20 yaşındaki bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.