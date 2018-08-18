Midyat'ta Kültür ve Sanat Festivali Düzenlenecek

Mardin'in Midyat ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yapacaklarını, ilçeden yıllar önce ekonomik gerekçelerle göç etmiş insanların tekrar gelmeleri, en azından turist olarak gelip gezmeleri adına festivali düzenleyeceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın desteğiyle bir kaynak aktarıldığını, yaklaşık 300 bin liralık kaynakla festivali yapacaklarını kaydeden Tekin, burasının yurt dışındaki ve içindeki Midyatlıları ilçeye davet edeceklerini, özellikle Midyatlı vatandaşların buluştuğu bir platform olacağını belirtti.

Festivalin 3 gün süreceğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Festival, 12-14 Ekim tarihlerini kapsayacak. Bu zaman zarfında bölgemize ait olan sanatçılarımız sahne alacak. Yöresel yemeklerden ikram edilecek. Gümüş telkari ile alakalı çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Midyat Katori taşı ile alakalı yarışmalar düzenlenecek. Bunun ötesinde insanlarımıza tarihi ve turistik yerlerle ören yerlerini gezdireceğiz."