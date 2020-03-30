Midyat'ta koronavirüs tedbirleri
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Midyat Belediyesi, Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat

Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

Midyat Belediyesi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

30.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:27
Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

Midyat Belediyesi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Beyaz Masa hattı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşların taleplerini aldıktan sonra ekipler aracılığıyla kısa sürede gideriyor.

Beyaz Masa Sorumlusu Selami Akçay, "Bayaz Masa kurulduğundan bu yana, ilçemizdeki vatandaşlardan gelen talep ve önerileri başkanlığa ve gerekli birimlere aktarıyoruz. Whatsap ve telefon hattından gelen çok sayıda talepler oluyor. Gelen talepleri ilgili birimlere aktararak gün içerisinde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Beyaz Masa' yı arayarak, maaşının çekildiğini ve ihtiyaçlarının giderildiğini kaydeden 67 yaşındaki Yusuf Akay "Belediye başkanımız çok güzel çalışıyor ve çok memnunuz. İkinci seferdir arıyorum ve ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Temel gıda maddesi ve bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar." ifadesini kullandı.

Hizmet sunulan Leyla Atasever ise, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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