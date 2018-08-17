Midyat'ta korkutan orman yangını

Yaklaşık 500 dönümlük alanı küle çeviren orman yangını devam ediyor

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde 5 köyün arasında bulunan ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 500 dönümlük alanı küle çeviren orman yangını sürerken, bölgeye sevk edilen oman işletme müdürlüğü, Midyat belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Midyat'a bağlı, Eğlence, Güngören, Yayvantepe, Turgaylı ve Çandarlı mahalleleri arasındaki, bölgelerde çıkan orman yangınında 500 dönümlük araziyi kullanılmaz hale getirirken, yangın devam ediyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlar ormanlık alanda ilerleyemediği için yangına yangın üfleme motoru, patpatlar ile müdahale ederken, mahalle sakinleri ise çalılarla yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaş ve itfaiye ekipleri el birliği ile yangını söndürmeye çalışıyor. Yangına her mahalle sakinleri kendi bölgesinde çalılarla söndürmeye çalışırken havaların sıcak olması, otların kuru olması ateşin hızla ilerlemesini ve rüzgarın esmesi alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesine neden oluyor. Yayvantepe Mahalle Muhtarı İsmail Erkal, "Yangın çıkış sebebini bilmiyoruz. Bizim itfaiyeciler geliyor müdahale ediyor. Müdahale etme şansları hiç yoktur. Yol olmadığı için müdahale şansları yok. Motorları ile bize yardım ediyorlar, köylü koşuyoruz halk geliyor, vatandaş geliyor, askeriye geliyor zorla bu imkanı elde ediyoruz. Şu anda en az 500 dönüm arazi yandı. Araçların gideceği yol olmadığından dolayı itfaiye ekipleri yangın bölgesine araç sokamıyor. Bu da yangına müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.