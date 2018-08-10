Midyat'ta Koordinasyon Toplantısı

Mardin'in Midyat Kaymakamlığı tarafından kentte dilenciliğin önlenmesi amacıyla ilgili birimlerin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenledi.



Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, konuyla ilgili alınacak önlemler görüşüldü.

Kaymakam Hüseyin Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, devletin dilenciliğin önlenmesi amacıyla nakdi ve ayni yardımlar yaptığını belirtti.

"Çocukların bu konuda istismarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Devlet olarak bu tür ailelere gereken destekler yapılıyor. Çocukların dilendirilmesine yönelik de gelen şikayetleri takip ediyoruz." diyen Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarını dilendiren, ya da dilendirmeye teşvik eden ailelere verilen sosyal yardımları gözden geçireceğiz. Sosyal yardımın amacı onları ekonomik iyileştirme çabasıdır. Bu konuya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce de önem verilmeli. Gerekli tedbirleri alacağız. Gerekirse bu aileler ilave olarak sosyal manada desteklenecek. Bu çocuklara sahip çıkacağız."

Tekin, dilenen çocuklara yönelik projeler hayata geçirileceğini belirterek, Midyat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Midyat Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan üçlü istemle gerekli değerlendirilmeler yapılıp, çalışma yapılacağını kaydetti.



Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Başar, Belediye Zabıta Müdürü Muhammed Ata Nasıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selim Şahin, İlçe SYDV Müdürü Alaattin Bilgiç, İlçe SHM Müdürü Abdulcelil Çelik, sosyolog Gonca Çumralı Deniz ve Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Abdullah Er katıldı.