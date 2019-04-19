Midyat'ta Konser Etkinliği

Mardin'in Midyat ilçesinde, Marev Kültürler ve Mısra Türk Müziği korosu tarafından konser etkinliği düzenlendi.

Midyat Fen Lisesi konferans salonunda verilen konsere, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi altında dinlenen müziklere vatandaşlar halay ve alkışlarla eşlik etti.

Mısra Türk Halk Müziği Korosu şefi Ayşe Şengün Taşçı, Midyat'ın Türkiye'de görmekten en çok zevk aldığı yer olduğunu söyledi.

Müzisyen Ümit Atalay da, Midyat'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konser sonunda Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Marev ve Mısra korosu ekibine teşekkür ederek plaket verdi. - MARDİN

Kaynak: İHA