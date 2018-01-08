Midyat'ta Kazan Dairesinde Yangın

Mardin'in Midyat ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın kazan dairesinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN