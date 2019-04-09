Midyat'ta, Kavgada Oyların Karıştığı Muhtarlık Seçimi Tekrarlanacak

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan muhtarlık seçimi, adaylar arasında çıkan kavgada oyların birbirine karıştığı gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'nca iptal edildi. Seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrarlanacak.

Midyat'ın Söğütlü Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapıldığı 31 Mart Pazar günü, muhtar adayları Süleyman Şahin, Ahmet Mağat ve Hasan Özdemir ile yakınları arasında tartışma çıktı. Sandık başındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada sandık kırılırken, muhtarlık için tercih kağıtları da birbirine karıştı. Yerel seçimin resmi olmayan sonucuna göre, Söğütlü Mahallesi'nde muhtarlığı, Hasan Özdemir kazandı. Bunun üzerine Süleyman Şahin ve Ahmet Mağat, seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu'nca kavgada oyların birbirine karıştığı gerekçesiyle seçimin iptaline karar verildi. Muhtarlık seçimi, 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. - Mardin

Kaynak: DHA