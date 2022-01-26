Midyat'ta karla mücadele sürüyor

MİDYAT, MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için harekete geçen Midyat Belediyesi, karla mücadelesini sürdürüyor.

Midyat Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün koordinesiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal ve merkez mahallerde başta ana arterler olmak üzere, kaldırım temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Ekipler karla mücadele çalışmalarıyla ilçedeki tüm yolları ve kaldırımları ulaşıma uygun hale getirirken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Veysi Şahin ve belediye personeline teşekkür etti.