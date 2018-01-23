Midyat'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Mardin'in Midyat ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendi. Baş ağrısı ve dönmesi ile mide bulantısı şikayetiyle başvurdukları Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ş.B., A.B. ve Ş.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN