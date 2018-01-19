Midyat'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Mardin'in Midyat ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1'i bebek 5 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Narlı Mahallesi'nde 1'i bebek 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendi. Baş ağrısı ve dönmesi ile mide bulantısı şikayetiyle başvurdukları Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.A., E.A., E.A., M.B.A. ve E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN