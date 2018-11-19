Midyat'ta Kandil Lokumu Dağıtıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle lokum ve şeker dağıtıldı.



Belediye önündeki Anıt Parkın önünde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili'nin kalpleri aydınlatması, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe vesile olması dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

"AK Parti Midyat Kadın Kolları Başkanlığı olarak ilçemizde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle lokum ve şeker dağıttık. Bu vesileyle Bütün Müslümanların ve Midyatlı vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni kutluyorum."