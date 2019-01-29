Midyat'ta Kan Bağışı Kampanyası
MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Midyat Belediyesi önündeki Türk Kızılayı kan toplama aracına gelen arasında Suriyeli sığınmacıların da yer aldığı çok sayıda kişi destek amacıyla kan verdi.
Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi Temsilcisi Mehmet Müjde, kan bağışına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kan bağışı yapan Midyatlı vatandaşlara duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.
Vatandaşlardan Sabahattin Atasal'da kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan kanı seve seve bağışlamalıyız." dedi.
Kaynak: AA