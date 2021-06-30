Midyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi
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Midyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

Midyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Midyat ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Midyat ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Davut Esen, kıl çadır kütüphanede düzenlenen programda, bölgede yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgi verdi.

Afetlerde bilinçli toplum oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Esen, Mardin'de de bu amaçla etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Herkese ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Esen, kentte yıl sonuna kadar 510 bin kişiye ulaşmayı istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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